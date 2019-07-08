مجموعةُ فالنتينو هوت كوتور لخريف 2019.. تصاميم ساحرة غنيّة بالأزهار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في العرض الأخير من أسبوع موضة الهوت كوتور الباريسيّ، لموسم خريف 2019، قدّم بييرباولو بيتشيولي عرضًا من الألوان شديدة التّشبّع، وصورًا ظليّة بنسب مبالغ فيها، والحرفيّة المتقنة، التي تميّز العلامة الفرنسيّة فالنتينو. كانت مجموعة أخرى بارعة، مليئة بالفساتين الحالمة، وحديقة كاملة من طُبعة الخشخاش.

وافتتح العرض بنبرة متفائلة مع فستان ماكسي أصفر مشمس، مزيّن بطبقات من الأهداب المكتنزة، وملابس نهارية واسعة في لوحة ألوان متنوّعة.

كان هناك بنطلون أرجواني لامع، وسترة برّاقة بياقة مدوّرة، تظهر تحت معطف بلون السّلمون، وربطة عنق بسيطة بلون أخضر الزمرّد البسيط، ونسخة راقية من شورت بيرمودا العريض، المزيّن بباقة كاملة من الزّهور المرسومة يدويًا.

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كانت ملابس السّهرة سهلة الهضم في بعض الأحيان، من فستان بلون أزرق الكوبالت مصنوع من قماش التفتا اللامع، إلى فستان عمود أسود من السّتان الحريريّ.

ولكن بعد ذلك، كانت هناك فساتين ساحرة خطفت للأنظار، كتلك التي تميّزت بكابات مطبعة بمناظر طبيعيّة رائعة، والتي تتكوّن من الترتر، والرّيش، والتطريزات الزّاهية، وأتت بعض الفساتين بأذيال فاخرة، وكشكشة مندفعة. بينما كان للبعض الآخر صورة ظليّة ضخمة تشبه البالونات، وجاءت مع بكابات معقّدة وربطات بو كبيرة للغاية.

انتهى العرض بخروج جميع الحرفيين الخبراء، وراء المجموعة المكوّنة من 71 قطعة من وراء الكواليس، برفقة المصمّم بيتشيولي، لتحيّة الحاضرين.