بعد وعكتها الصحية.. هيفاء وهبي تستعرض منزلها بالفيديو

بثت الفنانة هيفاء وهبي أول مقطع مصور لها، عقب تعرضها لوعكة صحية، وذلك لمتابعيها ومحبيها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وظهرت الفنانة اللبنانية خلال الفيديو تستعرض منزلها، الفخم بعد خروجها من المستشفى، قبل أن تظهر معها شقيقها في الفيديو، وقالت هيفاء، "شو بدنا نقول للي مصرين على الإشاعات الحلوة"، لترد عليها شقيقتها بالصمت، وتوافقها هيفاء على رد الفعل هذا.

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وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية استوجبت دخولها إلى المستشفى والابتعاد لفترة زمنية عن الساحة الفنية، ونشرت ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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