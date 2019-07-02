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طفل يتعرض للإغماء بسبب نسيانه في السيارة

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أحيانًا يترك الآباء أطفالهم في السيارة بمفردهم، وفي بعض الدول يعاقب القانون على ذلك، وقد يصاب الأطفال بمشكلات صحية نتيجة لذلك منها الإصابة بـ "ضربة الشمس"، أو الإغماء المفاجىء نتيجة الاختناق، وهذا ما حدث في إمارة الشارقة.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، تعرض طفل لمضاعفات خطيرة بعد معاناته من اختناق أثناء تواجده داخل سيارة والده، بعدما تسلل إلى السيارة دون أن يراه أحد.

وتحول الطفل الذى يبلغ من العمر سنتين إلى العناية المركزة، بمستشفى القاسمي بالشارقة، وترك الوالد باب السيارة مفتوحا بينما كان الصغار يلهون بساحة المنزل، وعندما لاحظ الأهل غياب الطفل، وشرعوا في البحث عنه، عثروا عليه وهو في حالة إغماء داخل السيارة.

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وحذرت قوات الأمن في الشارقة بضرورة يقظة أولياء الأمور والانتباه والحرص على مراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم داخل السيارة.

 

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