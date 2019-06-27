إيقاف الطبيب المحتال.. خصب 100 امرأة بسائل منوي مجهول

قررت كلية أونتاريو الكندية منع طبيب التخصيب الشهير برنارد نورمان، من مزاولة المهنة بعد إجرائه العديد من عمليات التخصيب الاصطناعي لسيدات عقيمات، بحيوانات منوية من "مانحين غير متفق عليهم".

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن كلية أونتاريو، التي تراقب معايير مزاولة الطب وإصدار التراخيص، قررت تغريم طبيب التخصيب برنارد نورمان، ذو الـ80 عامًا، 10 آلاف دولار كندي، أي ما يعادل (7617 دولار أمريكي) ومنعته من العمل في مجال الطب وسحبت منه رخصة مزاولة المهنة.

ولم يطعن محامي الطبيب، الذي لم يحضر بنفسه جلسة اللجنة التأديبية في الكلية، بالتهم المنسوبة إلى موكله.

ويذكر أنه جرى إيقاف الطبيب نورمان عام 2013 عن العمل بسبب تلقيحه ثلاث نساء بحيوانات منوية غير متفق عليها (بالخطأ)، وبرر الطبيب الكندي الحادث آنذاك بخطأ ناجم عن هفوة غير مقصودة.

وخلال فترة ممارسته للطب، تسبب الطبيب في خروج من 50 إلى 100 طفل إلى الدنيا، من سائل منوي من المتبرعين بـ"الخطأ"، 11 منهم باستخدام سائله المنوي الخاص.

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وبدأت أنشطة الطبيب السرية تظهر على السطح عندما قرر عدة أطفال مولودين عبر التخصيب بالمختبر، دراسة شجرة العائلة الوراثية ومعرفة خصائصها، حيث تعرض البعض منهم لأمراض وراثية، لا يعاني منها آباؤهم البيولوجيون.

وتوصلت إحدى المولودات عن طريق التخصيب الصناعي، ريبيكا ديكسون، بعد إجراء فحص الحمض النووي، أن والدها البيولوجي هو الطبيب نورمان نفسه، فشعرت بصدمة كبيرة وعبرت عن ذلك بقولها: "شعرت لفترة من الزمن بأن غريبا ما مدنسا في جسدي ومن يومها تغيرت حياتي إلى الأبد".

وتواصل "ديكسون"، ذات الـ29 عامًا، عملية البحث عن "إخوتها" البيولوجيين، بعد أن عثرت على 15 منهم حتى الآن، لأنها تتوقع المزيد من الإخوة من هذا الطبيب المحتال.

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