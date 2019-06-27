ملكة جمال تتهم رئيس دولة سابق بالاغتصاب

اتهمت فائزة بإحدى مسابقات ملكات الجمال في غامبيا، الرئيس السابق يحيى جامع، باغتصابها قبل أربع سنوات.

والشابة فاتو جالو هي واحدة من عدة نساء اتهمن يحيى جامع بالعنف الجنسي، أثناء وجوده في السلطة، حسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة أسوشييتد برس.

وفر جامع إلى المنفى في دولة غينيا الاستوائية عام 2017 بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، ورفضه التنحي عن السلطة في البداية.

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