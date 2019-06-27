الارشيف / لايف ستايل

ملكة جمال تتهم رئيس دولة سابق بالاغتصاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اتهمت فائزة بإحدى مسابقات ملكات الجمال في غامبيا، الرئيس السابق يحيى جامع، باغتصابها قبل أربع سنوات.

والشابة فاتو جالو هي واحدة من عدة نساء اتهمن يحيى جامع بالعنف الجنسي، أثناء وجوده في السلطة، حسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة أسوشييتد برس.

وفر جامع إلى المنفى في دولة غينيا الاستوائية عام 2017 بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، ورفضه التنحي عن السلطة في البداية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال تتهم رئيس دولة سابق بالاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا