مروة ترفع دعوى خلع: "باع عفش الشقة واشترى حيوانات أليفة"

بعد زواج لم يستمر سوى عامين، وقفت "مروة. م" صاحبة الـ25 عامًا، داخل أروقة محكمة الأسرة، قسم عين شمس، تطلب الخلع من زوجها "محمد. ع"، صاحب الـ30 عامًا، بسبب بيعه مستلزمات المنزل لشرائه حيوانات أليفة، لتربيتها في الشقة.

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"باع عفش الشقة واشترى بالفلوس كلاب كتير".. بهذه الكلمات عبرت "مروة" عن أزمتها مع زوجها، فعندما ذهبت الزوجة لزيارة أهلها، الذين يقنطون بمحافظة أخرى، باع زوجها مستلزمات عش الزوجية لشراء حيوانات أليفة وتربيتها.

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حاولت الزوجة المصدومة تمالك أعصابها والتهدئة من انهيارها من ولع زوجها بالحيوانات وحلمه بشراء بعضها لكي يتاجر ويربح منها، مستكملة: "الموضوع زاد عن حده لغاية ماباع أوضة نومي وسفرتي ليربي الحيوانات مكانهما".

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بدأت الزوج التحدث مع زوجها ومعرفة الأسباب التي جعلته يحدث هذا الشئ، إلا أنها فوجئت بأنه فضل الحيوانات على عيشته معها، طلبت الطلاق ولكنه رفض، قررت رفع دعوى خلع ضد زوجها برقم 3949 قسم عين شمس، للحفاظ على ما تبقى من حياتها الخاصة.

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