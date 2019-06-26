احذري ارتداء هذه الأقمشة في فصل الصيف

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الاهتمام بأناقة الأزياء وجمال الإطلالة خلال فصل الصيف، لم يعد كافيا للحفاظ على حُسن مظهرك والشعور بالراحة، حيث إن بعض الأقمشة لا تتناسب مع طبيعة فصل الصيف، والمسبب للعرق.
وفيما يلي، أبرز أنواع الأقمشة التي يحذر من ارتدائها ضمن أزياء صيف 2019، وفقًا لما ذكره موقع who what wear:-
النايلون
تميل الملابس المصنوعة من النايلون إلى حبس الحرارة والعرق على الجلد، نظرًا لأنه مصمم لصد الماء، ولديه مستوى منخفض من الامتصاص.
الأكريليك
مثل الكثير من النايلون، الأكريليك ليس نسيجا طبيعيا بينما تظهر غالبًا في الفساتين والقمصان الصيفية، يمكن أن تكون المادة ساخنة وكاشطة، ما يجعلها واحدة من أسوأ الأقمشة الصيفية.
البوليستر
يصنع العديد من العباءات والأزياء الصيفية من قماش البوليستر، المستخلصة من مجموعة متباينة من الألياف الصناعية، التي تتميز بأنها قابلة للاشتعال سريعا، وقليلة الامتصاص للعرق والماء، ما يجعلها قماشة غير مناسب لفصل الصيف.
الفينيل
تتميز الأزياء المصنوعة من خامة "الفينيل" على مظهر جذاب ومميز، ويزيد من شعور المرأة بأنوثتها وجمالها، إلا أنه لا يناسب فصل الصيف.
وتتميز تلك الخامة بأنها مقاومة للماء ولا تمتص العرق، ما يجعلها خامة غير ملائمة لفصل الصيف الحار.
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