"تخلى عن العرش ليتزوجها".. ملكة جمال موسكو تكشف تفاصل زواجها من ملك ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

كشفت ملكة جمال موسكو السابقة والمتزوجة من ملك ماليزيا السابق عن صورة من حفل زفافهما، وذلك بعد 6 أشهر من الشائعات حول زواجهما، وتخلي الزوج عن العرش في يناير الماضي، بحسب صحيفة "تلجراف".

وأوضحت الصحيفة البريطانية ، أن Rihana Oksana Petra نشرت على موقع Instgram صورة لحفل زفافها من السلطان محمد الخامس فارس بترا 49، معلقة "سعيدة بمشاركتكم لحظات حياتي".

وأقام الثنائي حفلتي زواج في روسيا وماليزيا، كما نشرت صورة لطفلهما Tengku Ismail Leon مرفقة بأخرى أثناء الحمل، وكتبت "كانت أصعب فترة في حياتي".

وكشفت ملكة جمال موسكو عن لقائهما الأول، "التقينا في خريف 2017 في أوروبا، كنت بصحبة صديقنا المشترك الصائغ Jacob Arabo وتقابلنا وقدم نفسه أنه ملك ماليزيا".

Advertisements

وتابعت، "ظننت حينها أنه يمزح فرددت عليه قائلة: وأنا أيضًا ملكة موسكو، تحدثنا حينها في كل شيء ثم تبادلنا الأرقام".

وبحسب تقارير روسية، فإن الثنائي أقاما حفل الزفاف في قاعة حفلات Barvikha في موسكو، وظهرت العروس في الصورة بفستان مزين بالأزهار والدانتيل، بينما ارتدى الزوج جلباب أزرق.

يُذكر أن الشائعات لاحقت الثنائي طيلة العام الماضي، وانتشرت بشكل واسع في العالم بعدما تخلى الملك محمد الخامس عن العرش، إذ كانت المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتخلى فيها الحاكم عن السلطة منذ استقلالهم عن المملكة المتحدة 1957م.

ولم يصدر القصر الملكي أي بيان رسمي عن هذا الزواج، كذلك لم يفسروا أسباب التنازل عن العرش.