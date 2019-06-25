بهذه الطرق البسيطة احصلي على برايمر منزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - تجهل الكثيرات من النساء أهمية الاستعانة بالبرايمر قبل وضع المكياج، معتبرات إياه خطوة ثانوية؛ من الممكن تغافلها دون حدوث أي مشكلة.

في الحقيقة هذا الأمر ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن البرايمر بات جزءًا لا يتجزأ من عملية تطبيق المكياج لفترات أطول، لذلك قررنا الخليج 365 تعريفكِ بأفضل الطرق الطبيعية التي تساعدكِ في صناعته منزليًا، ولكن قبل ذلك تعرفي معنا على ماهية هذا العنصر.

لماذا البرايمر؟



- يعمل على تنظيم إفرازات الزيوت.

- يمنحكِ بشرة أكثر نعومة.

- يساعد على ترطيب البشرة.

- يقلل من كمية المكياج التي تستخدمينها.

- يعطيكِ ظلال جفون مشرقة.

- يلعب دورًا كبيرًا في ترطيب البشرة.

- تغطية الهالات السوداء بشكل تام.

والآن.. نُعرفك على كيفية صناعته منزليًا.

المكونات:

- كوب من الأرز

- كوب من الماء

تأسيس البشرة



طريقة التحضير:



- في البداية، قومي بإحضار كوب واحد من الأرز واغسليه جيدًا، ثم توجهي بعد ذلك لتصفيته.

- أضيفي للأرز كوبًا واحدًا من الماء وضعيه على درجة حرارة هادئة، وبمجرد انتهاء عملية الغليان، ستحصلين على لون أبيض فاتح.

- في هذه اللحظة يمكنك حينها سكبه في وعاء تستطيعين إحكام غلقه؛ لكي تضعيه في الثلاجة بغرض استعماله لعدة مرات لا تتعدى ثلاثة أيام كحد أقصى.

ملحوظة: قبل مسح الوجه ببرايمر الأرز، يجب عليك أن تقومي بتنظيف بشرتك جيدًا بالماء والصابون، ليتم بعد ذلك تطبيق الماكياج بشكل طبيعي، وستلاحظين حينها أن بشرتك أصبحت ناعمة بشكل كبير ولن تزعجك الخطوط والتكتلات مرة أخرى.

برايمر للبشرة



طريقة أخرى عبر «جل الصبار»:



المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار

- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

- أحضري وعاءً مناسباً لوضع كمية الجل فيه.

- أضيفي إلى الجل ماء الورد واستمري في التقليب؛ حتى تحصلي على خليط متماسك.

- عقب الانتهاء من هذه الخطوة، قومي بحفظ المزيج داخل علبة محكمة الغلق.

- وعند الحاجة لاستخدامه، قومي بوضعه على وجهكِ قبل تطبيق المكياج.

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