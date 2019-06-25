ماسك للشعر الجاف المتقصف بالمايونيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - تفضل العديد من السيدات علاج الشعر الجاف بالطرق الطبيعية لتفادى الآثار الجانبية لمنتجات الشعر. تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الجاف والتالف، وذلك لأسباب عديدة تُفقد الشعر رطوبته وخاصًة عند تعرض الشعر لظروف مناخية قاسي. جرّبي ماسك للشعر الجاف من خلال خلطة المايونيز، ويعد المايونيز مرطبًا رائعًا للشعر الجاف .





طريقة تحضير الماسك :



تتم إضافة كوب واحد من المايونيز إلى وعاء صغير، ثم ترطيب الشعر بالماء الدافئ، ثم وضع طبقة سميكة من المايونيز برفق على فروة الرأس والشعر، مع تدليك المايونيز في فروة الرأس حتى أطراف الشعر، ثم يُغطّى الشعر بكيس من البلاستيك، ويُسمح للمايونيز بالبقاء لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو وشطفه، كرري ذلك أسبوعيًا لـ ترطيب الشعر الجاف جدًا.

ماسك المايونيز للشعر الجاف





فوائد المايونيز للشعر:



يمكن استخدام المايونيز الملئ بمكونات البيض المغذية للشعر لتحفيز نمو الشعر الصحي، فعلاج المايونيز للشعر ليس فقط آمن للاستخدام وطبيعي وغير مكلف، ولكنه يعتمد أيضًا على أساس علمي، فعند معالجة الشعر بالمايونيز، يتم الحصول على فوائد ، وهو حمض أميني ومضاد أكسدة قوي موجود في البيض يمكن أن يمنح شعرك قوة وتألق، ولا يشكل L-cysteine نسبة 18٪ من شعرك فحسب، بل إنه عبارة عن مادة مكونة من مادة الكيراتين التي تزيد من قوة الشعرة وكثافة نمو الشعر.

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