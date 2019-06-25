مجموعة فيكتوريا بيكهام لريزورت 2020 .. تحتفي بالمرأة العاملة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لموسم ريزورت 2020، استمرت بيكهام في سرد القصة التي بدأتها في مجموعة خريف 2019، حيث تتطلع إلى تقديم قطعٍ تليقُ بمختلف لحظات يوم المرأةِ العاملة، تتميزُ بالألوان القوية والكثير من الأنماط، ووصفت فيكتوريا أسلوب امرأتها بأنه" غير موسمي، سهل، وأنيق".

كانت مجموعتها غنيةً بالخيارات المتنوعة، من بدلة المُخمل الزمردية، ذات السترة بطيات صدرٍ سوداء، وسراويل واسعة، تعتزم ارتداءها بنفسها في عيد الكريسماس، إلى فستان الطماطم الذي يمكن ربطه عند الخصر، وشملت المجموعة أيضًا، بلوزات بأطواق عنقٍ طويلة مدببة، على طراز السبعينيات، منتشرة على نطاق واسع لتكشف عن الرقبة.

أما قطع الحياكة، فتنوعت بين كنزات الـ crewnecks بالألوان المتدرجة، وحتى القمصان السوداء الشفافة، بياقة العنق العالية، والمزينّة بالبولكا دوت، بعضها مكتنز، والبعض الآخر ضيق ولامع.

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فيما عدا بعض التنانير بقصةِ قلم الرصاص – وهو النمط المفضل لدى بيكهام - فيما تبدو تنانير إطلالات النهار والليل على حد سواء فضفاضة، وملتفة، وتهدف إلى إبراز جمالية مختلف أنواع وأشكال الأجسام، أما قطع الخياطة فكانت حادة، بما في ذلك بدلة بنطلون جينز مستوحاة من السبعينيات، وبدلة سهرة بيضاء.

كما دمجت بيكهام، العديد من الطبعات في مجموعتها أيضًا، كطبعة السلسلة والحصان واللجام والمراوح والزهور، التي زينّت الفساتين الحريرية المتدفقة، والتوبات والتنانير والأوشحة القصيرة المتطابقة.