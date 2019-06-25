لمرضى الضغط.. 10 أمور تجنبها عند تشجيع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي:

من المعتاد أن يتعرض مشجعو الكرة لنوبات من التوتر والانفعال، وقد يتعرض بعض المشجعين من أصحاب الضغط المرتفع إلى مضاعفات، إذا لم ينتبهوا إلى مجموعة أمور- وفقا لما قال الطبيبان أحمد الغمري وعثمان الجمل، استشاريان في أمراض الباطنة في تصريحهما لـ"الخليج 365" وهي:

1- التوتر

يسهم كثيرا في رفع ضغط الدم؛ فعلى الرغم من أن التوتر قد يكون شعورًا ساكنًا لكن تأثيره الصحي على أصحاب الضغط المرتفع خطيرا، لذلك على المشجعين استقبال كل ما يدور بالمباريات بشكل أكثر هدوءً مما يحدث.

2- الانفعال

وهو مستوى أخطر من التوتر كثيرًا، حيث يحدث ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم، وهو ما ينتج عنه نزيف بالمخ أو العين، ويمكن أن يصيب أيضا ببعض المشاكل بالكلى.

3- تناول الدهون بكثرة

سواء قبل حضور المباريات مباشرة، والتي تتوافر بنسبة عالية في الوجبات الجاهزة، حيث تزيد من فرص رفع ضغط الدم بصورة مفاجئة.

4- التدخين

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من العوامل الرئيسية في رفع ضغط الدم، وهو ما قد يحدث خلال هذه الفترة إذا خالف المشجع هذا التحذير.

5- تناول السكريات بكثرة

قد لا يصيب بارتفاع ضغط الدم، لكنه قادر على إحداث اضطرابا به، حيث يكون سببا رئيسيا أحيانا في خفض مستوياته بالدم، الأمر الذي يمثل خطرا على المشجعين أيضا.

6- شدة الحرارة

يفضل ألا يذهب المشجع إلى المباريات التي تقام خلال ساعات النهار، وإذا كان لا بد من الذهاب، يتجنب تماما الجلوس في الشمس لفترات طويلة.

7- لا بد من تناول نصف جرعته المخصصة لضبط مستويات الضغط قبل الذهاب للمباراة.

8- تناول الماء طوال الوقت.

9- تجنب الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح طوال اليوم.

10- مراعاة التنفس بشكل هادئ ومتساوٍ.