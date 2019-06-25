بالصور| يصيب امرأة من كل 10 متحولين جنسيا.. مرض التهاب الرحم

خطوط مرسومة على بطون النساء، قد تبدو أنها أعمال فنية، وأخرى تظهر عليها كدمات حمراء، هذا مرض يصاب به واحد من أصل 10 رجال ونساء متحولين جنسيًا بعمر الإنجاب.

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ورصدت المصورة الفوتغرافية "ويلمان" معاناة المصابين بهذا المرض بسلسلة من الصور، موضحة أنه مرض يتسبب في نمو نسيج مماتل لبطانة الرحم، يظهر في جميع أنحاء الجسم، عادة ما يظهر في منطقة الحوض، وتجويف البطن، موضحة أن الأنسجة التي تنزف كل شهر تتسبب بندبات داخلية وآلام شديدة، وفقًا لما نشره موقع "سي إن إن بالعربية".

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وأوضحت "ويلمان" أن التهاب بطانة الرحم، يستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، ويسهل تحمل المرضى الآلام، بخاصة أنه قد يجعل المريض يمضي سنوات حياته مستلقيًا على كرسي متحرك.

وأضافت المصورة البريطانية، بأنها قد مرت بهذه التجربة مع المرض، موضحة بأن هناك العديد من المرضى يعانون من وحشية المرض، ويصابون بالوحدة.

"أنا أرى نفسي"، هكذا علّق أحد الأشخاص على سلسلة "This is Endometriosis ثلاث كلمات غرست في المصورة الفوتوغرافية، دافعاً قوياً للاستمرار فيما تفعله.

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