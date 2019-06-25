صور| نانسي عجرم تظهر برفقة رضيعتها لأول مرة.. "ما أحلاها"

شاركت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها مع متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي بصورة الأم حيث ارتدت سروال من اللون الأسود واسع، ومع تش شيرت أبيض، وحذاء رياضي، فيما ارتدت "baby carrier"، لتحمل فيه ابنتها الصغيرة.

ويعد هذا هو الظهور الأول لأحدث بنات نانسي عجرم ليا، وأرفقت الصورة بتعليق، "صباح الخير من ليا"، وتفاعل مع نانسي عجرم عدد كبير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

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وجاء من بين التعليقات، "ياتي كميلة"، و" ازاي محافظة على رشاقتك كدة"، و"ما أحلاها الله يحميها".

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وتبلغ ليا من العمر 5 أشهر، ونشرت لها نانسي عجرم صورا من قبل، ولكن تعد تلك هي المرة الأولى التي تكشف فيها ملامح الصغيرة، والتي تعد ثالث بناتها، فقد أنجبت من قبل ميلا، وإيلا.

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