طريقة عمل مكرونة بولونيز

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حضري لأطفالك مكرونة بولونيز، الغنية بالنشويات والبروتين، بدلًا من أطباق المكرونة التقليدية، وقدميها لهم مع البطاطس المحمرة الشهية.
وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف أميرة شنب .
مكونات مكرونة بولونيز:
مكرونة
لحمة مفرومة
بصل مفروم
طماطم مبشورة
ملح - فلفل
جوزة الطيب
قرفة
رشة سكر
جزر مبشور
ملعقة صلصة طماطم
فص حبهان
لورا
فصوص مستكة
طريقة تحضير مكرونة بولونيز:
شوحي البصل، والملح والفلفل أولًا في الزيت، ثم ضيفي اللحم المفروم.
ضيفي التوابل و البهارات وقلبي جيدًا، ثم السكر، واستمري في التقليب.
اسلقي المكرونة، وضيفيها للخليط السابق عقب نضجه.
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