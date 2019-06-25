الارشيف / لايف ستايل

طريقة عمل مكرونة بولونيز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

حضري لأطفالك مكرونة بولونيز، الغنية بالنشويات والبروتين، بدلًا من أطباق المكرونة التقليدية، وقدميها لهم مع البطاطس المحمرة الشهية. 

وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف أميرة شنب .

مكونات مكرونة بولونيز: 

مكرونة

لحمة مفرومة 

بصل مفروم 

طماطم مبشورة

ملح - فلفل   

جوزة الطيب 

 قرفة

رشة سكر

جزر مبشور

Advertisements

ملعقة صلصة طماطم 

فص حبهان

لورا 

فصوص مستكة

طريقة تحضير مكرونة بولونيز:

شوحي البصل، والملح والفلفل أولًا في الزيت، ثم ضيفي اللحم المفروم.

ضيفي التوابل و البهارات وقلبي جيدًا، ثم السكر، واستمري في التقليب. 

اسلقي المكرونة، وضيفيها للخليط السابق عقب نضجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة بولونيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا