طريقة عمل مكرونة بولونيز

حضري لأطفالك مكرونة بولونيز، الغنية بالنشويات والبروتين، بدلًا من أطباق المكرونة التقليدية، وقدميها لهم مع البطاطس المحمرة الشهية.

وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف أميرة شنب .

مكونات مكرونة بولونيز:

مكرونة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

طماطم مبشورة

ملح - فلفل

جوزة الطيب

قرفة

رشة سكر

جزر مبشور

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ملعقة صلصة طماطم

فص حبهان

لورا

فصوص مستكة

طريقة تحضير مكرونة بولونيز:

شوحي البصل، والملح والفلفل أولًا في الزيت، ثم ضيفي اللحم المفروم.

ضيفي التوابل و البهارات وقلبي جيدًا، ثم السكر، واستمري في التقليب.

اسلقي المكرونة، وضيفيها للخليط السابق عقب نضجه.

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