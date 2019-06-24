صور| حليمة بولند في فوتوسيشن جريء

تداول رواد "السوشيال ميديا" عددا من الصور للإعلامية الكويتية حليمة بولند، حيث خضعت لجلسة تصوير جريئة. الصور كانت للإعلامية حليمة بولند على شاطئ البحر، وظهرت بإطلالتين مختلفتين، أظهرت مفاتنها، حيث ارتدت فستانا مفتوح عند منطقة الصدر، مشجر، وقصير، والآخر كان طويلا ضيقا عند الخصر، وكان كاشفا لصدرها. فيديو حليمة بولند تروي قصة تعرضها للتحرش وإمكانية ارتدائها الحجاب Advertisements الصور نشرتها حليمة بنفسها على موقع "سناب شات"، وحظيت بكثير من التعليقات التي وصفتها بالجريئة، وغير المحببة، وقالت حليمة في تعليقها على الصور: "قريبا فوتوسيشن من باريس". ​

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