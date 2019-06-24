طريقة عمل اللانشون بالفراخ واللحم

اللانشون هو عبارة عن اسم لنوع من الأنواع المختلفة للّحوم المفرومة، والتي تكون مغلّفة على شكل أسطوانات طويلة، بحيث تقطع إلى شرائح دائرية، وغالباً ما تقدّم مع وجبات الإفطار والمقبلات، ويتميز اللانشون بنكهاته المختلفة، سواء كانت بالدجاج أو باللحم.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

المكونات

نصف كيلو جرام من الدجاج.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 فصوص من الثوم المفروم ناعما.

نصف كوب من الزيتون مفرغ من البذور.

طريقة التحضير

- نُنظّف الدّجاج ونغسله وننقعه في الخل والقليل من زيت الزيتون، ثمّ نَغسله ونُقطّعه إلى قطعٍ صغيرة.

- نخلط قطع الدجاج مع البيضة، والبقسماط المطحون، ونُضيف إليه البابريكا، والكمون، والفلفل الأسود، والملح، والثوم المفروم بشكلٍ ناعم في الخلاط الكهربائي إلى أن نحصل على خليطٍ ناعم.

- نُفرغ الخليط في وعاء ونعجنه باليدين جيّداً حتّى نحصل على عجينة مُتجانسة ومتماسكة، ثمّ نضيف إليها الزيتون المفروم ونخلط بشكلٍ جيّد.

- نفرغ اللانشون في كيس بلاستيكي، ونربطه من الأطراف جيّداً حتى لا يدخل إليه الهواء، ثمّ نلفّه بورق الألمنيوم جيداً.

- نُسقط رول اللانشون في وعاء فيه ماء، ونتركه على النار مع أوراق الغار والقليل من الملح والفلفل الأسود لمدّة ساعة على الأقل حتى يَنضج تماماً.

- نُخرج اللانشون من الماء، ونتركه جانباً حتّى يبرد، ونُقطّعه على شكل دوائر ونُقدّمه.

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طريقة اللانشون اللحم

المكونات

1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة.

4 ملاعق جبنة كريمية.

2 بياض بيضة كبيرة.

3 بيضات.

3 ملاعق كبيرة بابريكا.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

عود قرفة.

مكعب مرقة دجاج.

3 أوراق لورا.

طريقة التحضير

- ضعي جميع المكونات في محضرة الطعام ما عدا ورق اللورا، واضربيهم جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

- ضعيهم في أكياس بلاستيك واربطي أطرافه جيدًا، ثم لفيه بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

- ضعي اللانشون في ماء مغلي به ورق لورا.

- اتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

-أخرجيه من الماء واتركيه يبرد.

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