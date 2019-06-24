أهدوها لمبادرة الرئيس.. فتيات مصر يطلقن حملة "بطلة حكايتك" للكشف المبكر على سرطان الثدي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين، بمقر المجلس مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة مصر الدولية أصحاب فكرة حملة "بطلة حكايتك" وهو موضوع مشروع تخرجهم من الجامعة لهذا العام.

ويقوم المشروع على حملة توعوية تركز على أهمية الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي خلال رحلتهم مع المرض في مصر.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي، إعجابها الشديد بفكرة الحملة التي تأتي تماشيا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إطلاق المبادرة القومية للكشف المبكر على سرطان الثدي وعلاجه بالمجان، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس 2019، مشيرة إلى أن حملة "بطلة حكايتك" هي بمثابة كود أخلاقي حول كيفية التعامل مع المريضات المصابات بالمرض، ومساعدتهن نفسيا من أجل هزيمة المرض، مشيرة إلى أن العلاج النفسي غاية في الأهمية بالنسبة لمرضى السرطان وهو مكمل رئيسي في رحلة العلاج الجسدي.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي باهتمام الحملة وتسليطها الضوء على دور الأسرة في رحلة العلاج، مشيرة أن الدعم ومساندة أفراد العائلة والأصدقاء هم من أهم الأسباب التي تساعد المريضة في تخطي الأزمة والتعامل معها بنوع من السهولة واليسر.

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وأعلنت طالبات جامعة مصر الدولية إهداء مشروعهن للرئيس متمنيين الاستعانة به خلال مبادرته للكشف المبكر على سرطان الثدي، حيث إن حملة "بطلة حكايتك" تهدف إلى التركيز على الصحة النفسية للمريضة بسرطان الثدي خلال رحلة العلاج، من خلال إرشاد المحاربات للسرطان وعائلتهن بكيفية التعامل مع المرض من الناحية النفسية، والذي يعد أهم جزء في رحلة العلاج و من أجل هزيمته.

وأشارت الطالبات أن الحملة تقسم رحلة المريضة مع سرطان الثدي إلى 7 مراحل رئيسية وهي: "الصدمة ، الإنكار ،الخوف ، الألم، الاكتئاب، العلاج من المرض، هزيمة المرض.

كما أن الحملة تبنت مشروع تطبيق إلكتروني يساعد في عمل مجتمع متكامل للمحاربات وأسرهن للتواصل مع بعضهم البعض، والتعرف على أناس آخرين يرغبن في دعمهن في رحلة العلاج.

جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع يتكون من: "ديلارا هشام جمال الدين، دينا عبد الباسط ، سارة أحمد ، أميرة أيمن علم الدين، جولي عماد لويس ، ندى محمد هلالي، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين زقلمه".

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