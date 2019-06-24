"أمي أول ما شفتها قالت هي دي".. أشهر ما قاله أحمد فهمي عن هنا الزاهد

علاقة حب قوية لاتخفى عن الجميع، تجمع بين الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، منذ ارتباطهما في 15 أغسطس الماضي، إذ قرر الثنائي الزواج في نهاية الصيف الجاري، ويجرى الاستقرار على اليوم والمكان.

الكوميديا والرومانسية، شيئان لا تخلى منهما العلاقة بين "فهمي" والزاهد"، وذلك من خلال ما يظهراه من خلال تصريحاتهم في البرامج على القنوات الفضائية، والتي تستعرض "الوطن" أشهرها فيما يلي:

"فهمي" عن هنا الزاهد: أمي أول ما شفتها قالت هي دي

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل لقاء والدته بالفنانة هنا الزاهد، متابعًا أن والدته أعجبت بها، وتمنت أن يتزوجها، بعد لقاء لم يدم سوى 10 دقائق.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "دي إم سي": "أمي أول ما شفتها، دخلت جوه، قالت لي خلاص بقى يا أحمد هي دي، أنا مرتاحة ونفسي دي تبقى مرات ابني"، مستطردًا: "قلت لها دي بقالها 10 دقائق اعرفيها أنت الأول".

أحمد فهمي: هنا الزاهد تمتلك الأرقام السرية لحسابي على "انستجرام"

قال "فهمي" عبر برنامج "صاحبة السعادة"، إن خطيبته هنا الزاهد، تمتلك الأرقام السرية لحسابه على موقع الإنستجرام، لأنها هي التي أنشأت له الحساب، معقبًا: "لحد دلوقتي معاها، ولو غيرته هيبقى بعمل حاجة غلط، ولو حصل حاجة بينا هبقى متراقب".

فهمي عن هنا الزاهد: "كنت فاكرها بيئة"

روى الفنان الكوميدي، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، بعد أن شاهدها لأول مرة، خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز".

وأضاف "فهمي": "كنت فاكرها بيئة عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر، أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وأنها مكسرة الدنيا، روحت راجع قاعد معها تاني بس مأخدتش رقمها".

"فهمي" عن "هنا": بحب شكلها من غير "ميك أب"

نوه "فهمي" إلى أن ثاني لقاء جمعه بهنا الزاهد كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب وأنا بحب شكلها من غيره وكانت قاعدة مع علي ربيع وبعدها بثلاثة أيام لاقيته بيكلمني كنت شاكك انهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافية، وقالتلي أنت إزاي مش عندك إنستجرام؟".

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أحمد فهمي: أرفض إساءة الجمهور لـ"هنا"

صرح "فهمي" عبر برنامج بأنه لا يمانع أن يقوم المعلقين لدى خطييته على "انستجرام" بمعاكستها، كونها فنانة، لكنه يرفق الإساء والتجاوز، وبالتالي سرد على التعليقات التي لا تعجبه، بمنتهى القسوة.

أحمد فهمي: هنا بتطلع من حمام السباحة شبه علي ربيع

روى "فهمى" موقفا كوميديا بينه وبين "الزاهد" قائلا: "هنا لما بتنزل الميَّه وبتطلع، شكلها بيكون غير خالص، ومبتكونش رقيقة أبدا".

وأضاف: "صورت هنا مرة وهيا طالعة من البسين، وكان نفسي كل جمهورها يشوفها"، ساخرا: "كنت شايف علي ربيع قدامي".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد، جمهما آخر عمل فني لكل منها، وهو مسلسل "الواد سيد الشحات، الذي عرض في شهر رمضان المنقضي.

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