متصلة لعمرو أديب:"والدي كان طيار وبيذاكر لنا وبيقسم الدروس مع أمي"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤال "هل من واجبات الزوج المذاكرة للأبناء؟" ضمن فقرة "إسأل مع رجاء" في حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت متصلة تدعى "هنا"، إن والدها كان يعمل طيارًا حربيًا، ويسافر لمدة 6 أيام ويعود إجازة لمدة يومين.

وتابعت: "كان في اليومين دول احنا ثلاث بنات، وهو كان بيذاكر لنا وهو ووالدتي كانوا مقسمين بينهم المواد"، مؤكدة أن الرجل هو من يحدد علاقته بأبنائه سواء كان مصدرًا للأموال فقط، أم يقوم برعايتهم بشتى الطرق.

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ورد عليها الإعلامي عمرو أديب واصفًا والدها بأنه: "والدك فلتة واستثناء وراجل عظيم".

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