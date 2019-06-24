طرح الإعلامي عمرو أديب سؤال "هل من واجبات الزوج المذاكرة للأبناء؟" ضمن فقرة "إسأل مع رجاء" في حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر". وقالت متصلة تدعى "نانسي" إن زوجها يساعدها في المذاكرة لأبناءها ويساعدهم في مذاكرة اللغة الفرنسية. وتابعت: "جوزي بيذاكر للعيال وبيبقى مبسوط جدًا وباله بيبقى أطول من بالي كتير"، مضيفةً أن والدها كان يذاكر لها دروسها في طفولتها ولم تحصل على دروس خصوصية طوال حياتها، ليرد عليها الإعلامي عمرو أديب: "انتي معاكي كنز يا مدام حافظي عليه". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر متصلة لعمرو أديب: "جوزي بيذاكر للعيال وبيبقى مبسوط جدا وباله طويل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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