أعراض مرض الثعلبة وطرق الوقاية منها

مرض الثعلبة هو مرض مناعي، عندما يختبر الجهاز المناعي للفيروسات والبكتريا فيهاجم بالخطأ بصيلات الشعر وهي الهياكل التي ينمو منها الشعر فتصبح بصيلات أصغر وتوقف إنتاج الشعر مما يؤدى إلى تساقطه.

ووفقًا لموقع "helth line" الطبي، يتسبب مرض الثعلبة فى تساقط الشعر في بقع عشوائية، ولكن فقدان الشعر عادة ما يؤثرعلى فروة الرأس، وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا الداء غير معروف حتى الآن، ومع ذلك فأنه يحدث في معظم الأحيان لبعض الأشخاص، الذين لديهم إضطرابات مناعية، مثل "مرض السكر، والتهاب المفاصل".

أشهر أنواع الثعلبة

1- فقدان الشعر

2- الشعر عادة ما يحدث به بقع مستديرة صغيرة في فروة الرأس

3- قد يحدث فقدان للشعر في أجزاء متفرقة من الجسم

4- سقوط الشعر على المخدة أثناء النوم، أو أثناء الاستحمام

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طرق الوقاية من مرض الثعلبة

من الصعب الوقاية من هذا المرض، لأن الفطريات التى تسببها الثعلبة شائعة العدوى، ويمكنك إتباع الخطوات التالية لتقليل الثعلبة:

كن على وعي بمخاطر الثعلبة من الاشخاص أو الحيونات المصابة، أخبر أطفالك بمخاطر هذا المرض، وكيفية الوقاية من الإصابة بعدواه.

يجب الحرص على إستخدام الشامبو بإنتظام، مع التأكد من غسل رأس طفلك بعد قص الشعر مباشرة لتجنب الإصابة منه.

يجب غسل يدين طفلك لتجنب إنتشار العدوي، مع الحافظ على نظافة المناطق التي من الممكن أن تتعرض للإصابة والمعرضة للتلامس الدائم، خاصة في المدارس ومراكز رعاية الأطفال وصالات الرياضة وغرف تغيير الملابس.

من الممكن أن تبدو لك العدوي وكأنها بقعة من الجلد دون "شعر"، وعلى الرغم من ذلك قد لا تلاحظ أى علامات من الإصابة بالمرض فى بعض الحالات.

اطلب من الطبيب البيطري، الكشف على حيواناتك الأليفة والحيوانات المستأنسة لديك، لتجنب الإصابة بالثعلبة.

علم أطفالك عدم السماح للأخرين بأستخدام "الملابس والمناشف وفرش الاسنان أو الأغراض الشخصية الأخرى الخاصة بهم".

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