شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم الأب» على طريقة «سماش روم» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم «ذا سماش روم»، غرفة التحطيم الشهيرة في دبي، فكرة جديدة لقضاء «يوم الأب» بشكل فريد من نوعه، حيث سيستمتع الزوّار بتحطيم وتكسير كل ما يحلو لهم مع باقة «يوم الأب». وتتوافر هذه الباقة ابتداءً من اليوم، حيث سيستمتع الآباء بجهاز إلكتروني إضافي مجاناً يحطمونه ويريحون أعصابهم به.
كما طرحت «سماش روم» عرضاً خاصاً بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن لشخصين بالغين وطفلين (خمس سنوات فأكثر) الاستمتاع بباقة خاصة في غرفة التحطيم لقاء 200 درهم فقط.
سيحصل الزوّار على ملابس واقية وخوذات وقفازات، وبعد ذلك سيختارون أداة التحطيم المفضلة لديهم، سواء كانت مطرقة ثقيلة أو مضرب بيسبول أو فأس قوي، ثم سيبدأ التحطيم بعد ذلك. تقع غرفة التحطيم «ذا سماش روم» على شارع 195 أم سقيم في منطقة القوز.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «يوم الأب» على طريقة «سماش روم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.