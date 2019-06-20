بعد اليوجا.. شاهد 35 إطلالة رياضية لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تشارك الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث صور على موقع تبادل الصور الانستجرام، خصوصاً الإطلالات الرياضية والتي تخطت ال 35 أطلاله.

ولم تكن المرة الأولى لياسمين في نشر صور لها وهي تمارس لعبة اليوجا، وذلك يدل على حبها واهتمامها بالرياضة وخصوصاً العاب اليوجا والسباحة والبوكس والجيم.

رصد الخليج 365 أبرز 35 صورة لاطلالات رياضية على الصفحة الرسمية للفنانة، والتي تنوعت ألوانها وأشكالها، ومن أبرز ماركات الملابس الرياضية التي تعتمد عليها ياسمين "Nike" و"Reebok" وخصوصاً في الأحذية الرياضية.

غلب اللون الأسود على إطلالات ياسمين صبري الرياضية سواء كان التيشيرت الرياضي أو البنطلون.