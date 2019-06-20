لماذا المشمش الاختيار الأمثل لمرضى الضغط المرتفع؟.. إليك فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يتميز المشمش بأنه من أكثر الفواكه المفيدة لمرضى الضغط المرتفع وذلك لغناه بمعدن البوتاسيوم المفيد لصحة القلب والشرايين، والذي يساهم في علاج ارتفاع الضغط والتقليل من احتباس السوائل في الجسم. "الكونسلتو" يتسعرض كيفية مساهمة المشمش في علاج الضغط المرتفع، في السطور التالي: يعتبر المشمش من الفواكه الغنية بمعدن البوتاسيوم المسئول بشكل أساسي عن إرسال إشارات الأعصاب وتنظيم تقلصات العضلات وتوازن السوائل في الدم، وتوفر ثمرتان من المشمش 70 جرامًا من البوتاسيوم وهو من أهم المعادن المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، وفقًا لموقع "healthline". للمزيد اضغط هنا لماذا المشمش الاختيار الأمثل لمرضى الضغط المرتفع؟.اضغط هنا

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