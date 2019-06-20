الشمس تشوه أنف فتاة مهووسة بالتان وتصيبها بالسرطان.. كيف ذلك؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي أدى هوس فتاة بعمل "تان" تحت أشعة الشمس إلى إصابتها بحفرة في أنفها بعد أن ظهرت بثرة وردية اللون تحولت إلى سرطان جلد يتطلب إزالته. وظلت الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا تواظب على التعرض للشمس دون وضع كريم واقي لعقود طويلة، حتى اكتشفت العام الماضي ظهور علامة حمراء صغيرة يصل حجمها إلى 5 مل على نهاية أنفها، وفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. للمزيد عن الشمس تشوه أنف فتاة مهووسة بالتان وتصيبها بالسرطان.. اضغط هنا

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