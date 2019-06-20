لماذا لا تتخلى ميلانيا ترامب عن هذا الفستان في جميع رحلات السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - باتت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية حديث المهتمين بعالم الأزياء، لا سيّما بعد أن ظهرت في أكثر من مناسبة وزيارة، معتمدةً اطلالات لها دلالات سياسية، آخرها فستان غوتشي gucci المطبع بأهم معالم لندن.



بالإضافة إلى حرص ميلانيا ترامب على اختيار أزياء لها دلالة، يبدو أنها تبحث أيضًا عن قطع وظيفية، مثل الفستان القميص الذي لا تتخلى عنه في جميع سفراتها تقريبًا.

لاحظنا أنّ السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، تميل إلى فساتين مصممة من الجزء العلوي من قميص بأكمام وياقات عملية، أما الجزء السفلي عادةً ما يكون تنورة دائرية بالطول الماكسي أو الميدي، والأهم أنها لا تتخلى عن تنسيقه مع حزام يلف خصرها ويكشف عن تناسق قوامها.

أزياء ميلانيا ترامب



فستان القميص قطعة ترافق ميلانيا ترامب

فساتين ميلانيا ترامب

اعتمدت ميلانيا ترامب هذه الصيحة بأساليب متعددة، حيث ظهرت من قبل بفستان أزرق مزين بالمربعات الكاروهات الدقيقة، بتوقيع دار أزياء ألكسندر ماكوين Alexander McQueen وضمته بحزام أحمر. تمتع هذا الفستان خصّيصًا بشق أمامي امتد من فتحة الصدر v إلى نهاية التصميم.

اطلالات ميلانيا ترامب



خلال لقائها مجموعة من سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، اعتمدت ميلانيا ترامب فستانًا باللون الكاكي بتوقيع دار رالف لوران Ralph Lauren، ونسقت معه حزامًا باللون البني المتوسط.



النقوش البرية والورود طبعات تفضلها ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب بفساتين بنقوش

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لا تكتفي ميلانيا ترامب بفستان القميص بلون موحد أو خطوط بسيطة، بينما تذهب إلى طبعات أنيقة مستوحاة من الطبيعة. ظهرت منها بفستان مطبع بالطيور والأشجار وكأنه مستوحى من الغابات، ميزته أيضًا الورود الربيعية بدرجات الأحمر والبرتقالي، التي سطعت على الخلفية البيضاء، ضمّته بحزام برتقالي برز مع حذاء الـ pump باللون نفسه.

أعادت اعتماد الفستان السابق لكن مع تغيير لون الحزام والحذاء إلى الأصفر.

موديلات فساتين ميلانيا ترامب



من أكثر الاطلالات الأنيقة التي اعتمدتها ميلانيا ترامب في الآونة الأخيرة، كان فستان غوتشي المطبع بمعالم لندن، مثل ساعة بيغ بن، ومجلسي البرلمان، وأيضًا حافلات شوارع لندن.



أما عن ارتباط هذا التصميم بأزياء ميلانيا ترامب في السفر، فهو أنّ هذا التصميم عملي يحقق الراحة، كما أنه يضيف لأسلوبها عصرية.

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