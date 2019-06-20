أناقة معتصم النهار تلهمك أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - تمكن الممثل السوري معتصم النهار من إحداث ضجّة كبيرة من خلال ظهوره في المسلسل الرمضاني "خمسة ونص".

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شخصية معتصم النهار في المسلسل الرمضاني "خمسة ونص"



حيث كانت اطلالته بشخصية "جاد" المرافق الشخصي للنجمة اللبنانية نادين نجيم بشخصية "الدكتورة بيان"، مميزة في البذلة الرسميّة المعهودة التي أظهرت أناقته بشكل لافت.

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شخصية معتصم النهار في الواقع



ولكن في الواقع شخصية "جاد" لا تتشابه كثيرًا مع شخصية النجم السوري معتصم النهار، الذي يفضل الاطلالات العصرية الشبابية والعملية، كالتيشرتات الملونة والشورتات الأنيقة، والقبعات الرياضية التي تضفي رونقًا خاصًّا على اطلالاته.



الجينز

الدنيم في إطلالات معتصم النهار



كما أنّ الجينز الذي غاب عن اطلالات معتصم النهار في المسلسل، هو عنصر أساسي في اطلالاته اليومية العادية، إن كان بنطلونًا أو جاكيت.



اختيار معتصم النهار للأحذية



كما أنه على الرغم من اختياره لأحذية الأكسفورد The Oxford، وذا بروغ The Brogue، بالإضافة إلى حزام الخصر الأسود الذي يتماشى مع بنطلون البدلة الكلاسيكي في مسلسله الأخير، إلا أنه يفضل السنيكرز في حياته اليومية الذي يعطيه لمسة عصرية وشبابية.

اختر إطلالاتك من أبرز صيحات صيف 2019



وفي ظلّ التنوع الذي بدأنا نشاهده في اطلالات الممثل السوري معتصم النهار، جمعنا لكم العديد من اطلالاته التي بإمكانكم أن تختاروا منها أزياءكم هذا الصيف على طريقته.



أزياؤك هذا الصيف على طريقة معتصم النهار



مناسبات الصيف:

معتصم النهار بالبدلة الرسمية



إضافة إلى اطلالاته في المسلسل الرمضاني "خمسة ونص"، ظهر الممثل السوري معتصم النهار في بدلة صيفية مميزة، بإمكانها أن تكون خياركم الأفضل لمناسبات الصيف الكثيرة.

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الرحلات السياحية:

معتصم النهار في رحلة سياحية



فصل الصيف هو عادةً شهر الإجازات ، ومهما كانت وجهتك يمكنك أن تتألق في عطلتك الصيفية على طريقة معتصم النهار بالشورت والتيشرت.



اطلالات عملية:

معتصم النهار في إطلالة عملية



من الواضح جدًّا أنّ معتصم النهار من عشاق الجينز الذي اختاره في أكثر اطلالاته العملية، ويمكنك أن تختار القميص الجينز والشورت باللون البيج لاطلالة عملية يومية في الصيف، كما فعل الممثل.



اللون الأسود في اطلالات معتصم النهار

معتصم النهار



لا شك أنّ للون الأسود أناقة لافتة دائمًا، وعلى الرغم من أنّ الألوان الفاقعة تسيطر أكثر على ألوان الصيف، إلا أنّ ذلك لم يمنع معتصم النهار من اختيار هذه الألوان.

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