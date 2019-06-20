أمينة تشارك في تريند تركيب الصور بـ"كوميك" ساخر

شاركت المطربة أمينة، بـ"كوميك"، ضمن "تريند تركيب الصور"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بـ"الكوميك" جملة "أنت في إيد"، ووضعت بجوار الـ3 كلمات صورتها، معلقة: "اشمعنا أنا.. أنا كمان دخلت في التحدي، وفي كذا حاجة بقى انتظروا تلت أو أربع لوجوهات".

وخلال الدقائق الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مشاركتها، التي حصدت ما يزيد عن 5 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات الذين ضحكوا على الـ"كوميك".

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"تريند تركيب الصور" اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي خلال الأيام الماضية، ويتضمن وضع اسم الشخص في جملة شهيرة كحكمة أو مثل شعبي أو أغنية، وتركيب صورته الشخصية محل اسمه.

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