"بريقي بعيد عن قلة الحياء".. من هي الكويتية بيبي أحمد التي اعتزلت الفن بسبب التحرش؟

اعتزلت الفنانة الكويتية "بيبي أحمد" الفن بشكل نهائي، بسبب تعرضها للمضايقات والتحرش الجنسي من قبل بعض الفنانين، وفقا لتصريحاتها، خاصةً بعد اتهامها ممثلًا بارتكاب أفعال خادشة للحياء بحقها دون الإفصاح عنه. ووصف البعض تلك الممارسات تجاه الفنانة بكونها "قلة أدب". التحرش.. كلمة السر وراء اعتزال الكويتية بيبي أحمد الفن ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الكويتية بيبي أحمد: - حاصلة على دبلوم كمبيوتر. - اكتشفها الممثل "نواف الفجي"، خاضت أول تجربة لها في الوسط الفني وبدأتها بمسلسل "أنت عمري". - شاركت العديد من نجوم الفن أمثال عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية. - قالت في إحدى تصريحاتها، "لست ممن يلهثون وراء النجومية الزائفة التي تستلهم بريقها من قلة الحياء". Advertisements - شاركت في مسلسل "إنت عمري" من تأليف جابر البنا وجوهر الجويهل، وإخراج أحمد دعيبس. - شاركت في مسلسل "سكن الطالبات" تأليف عبير زكريا، وإخراج حسين الحليبي مجسدة دور مشرفة الجامعة. - شاركت كضيفة شرف في مسلسل "ريال وسط حريم" تأليف ضيف الله زيد، وإخراج شيرويت عادل. - كانت ترغب في الزواج من داخل الوسط الفني، لأنها ترى أنه يمنحها نوعا من الانسجام خاصة أنها كانت ترغب في الاستمرار في مجال الفن. - كادت أن تحصرها قصة شعرها في شخصية الفتاة المسترجلة. - كان آخر أعمالها مسلسل "البرواز"، من تأليف عبدالعزيز الحشاش، وإخراج حمد البدري، بطولة فيصل العميري بجانب كوكبة من الفنانين، وقدمت مسرحية وحيدة بعنوان "هذا هو الكويتي". ​

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