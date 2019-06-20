مسؤول بالاتحاد الأفريقي عن مؤتمر زواج الأطفال وختان الإناث: "نشكركم على مشاركتكم الفاعلة"

توجهت سيسي مارياما محمد، مديرة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي بالنيابة عن كل من أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي لشعوب وحقوق الإنسان، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، الذي فتح بلاده وقلبه بالترحاب.

وأكدت أن المؤتمر، الذي ينظم بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي، لم يكن ليكلل بالنجاح دون الدعم الهائل الذي تلقاه من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمى حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال.

وتوجهت بالشكر أيضا إلى جميع المتحدثين، الذين قدموا خبراتهم وتجاربهم لمواجهة ختان الإناث تشويه (الأعضاء التناسلية للإناث) وزواج الأطفال في أفريقيا.

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وشكرت مارياما شركاء التنمية كل من اليونيسف وصندوق الأمم المتحده للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بلان انترناشونال ومنظمة إنقاذ الطفل والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والاتحاد الأوروبي، لدعمهم ومساندتهم وتعاونهم من أجل مواجهة القضية.

كما توجهت بالشكر لجميع المدعوين من أعضاء الدول والشركاء الآخرين ورجال الدين وممثلي الشباب، قائلة، "نحن نشكركم على مشاركتكم الفاعلة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي سيستمر في الشراكة والدعم والتعاون بين الجميع.

وأكدت مارياما أنه استمرارا للتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأفريقي فقد عرضت الحكومة المصرية استضافة اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، قائلة، "نتطلع جميعا أن نعود لهذه المدينة الدافئة".

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