بالصور| آخرهن فيفي عبده.. فنانات تعرضن للسرقة من الخادمات

اتهمت الفنانة فيفي عبده خادمتها فلبينية الجنسية، بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من منزلها بمصر القديمة ومن ثم فرت هاربة.

وكان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى البلاغ من الفنانة فيفي عبده، بهروب خادمتها فلبينية الجنسية واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، من منزلها، وقررت النيابة العامة سرعة ضبط وإحضار الخادمة.

لم تكن الفنانة فيفي عبده، هي أولى الفنانات اللاتي تعرضن للسرقة على يد "الخادم"، ويرصد "هن" في هذا التقرير الفنانات والمشاهير اللاتي تعرضن لهذا الحادث:

بسمة وهبة

في شهر فبراير الماضي، تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، للسرقة على يد خادمها الأوغندي، الذي حضر للعمل في حديقة الفيلا الخاصة بها، في مدينة 6 أكتوبر، حيث استولى على "حلق ألماظ".

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من القبض على الخادم الأوغندي، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخي،ر رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، أن المتهم كان يعمل لدى الإعلامية منذ أسبوعين "جنايني" لحديقة الفيلا.

نيرمين الفقي

في واقعة شهيرة تعرضت الفنانة نيرمين الفقي للسرقة على يد خادمتها، التي استغلت وجودها بمفردها في المنزل، فافتعلت حريقا أمام غرفة نوم "الفقي" حتى تتمكن من اقتحامها ودخولها، وبالفعل تمكنت الخادمة آنذاك من كسر الخزينة واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن "3 خواتم ألماظ، حلق ألماظ، وطقم ذهب"، بالإضافة إلى عدد من الساعات والإكسسوارات الذهبية، وسرقة 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو.

وتقدمت نيرمين الفقي ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، حينما اكتشفت سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من خزينة غرفة نومها، متهمة خادمتها بفعل ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادمة التي كانت تدعى "شيرين" وتبين أنه سبق ضبطها قبل ذلك في 6 قضايا سرقة.

ماجدة زكي

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة ماجدة زكي أيضا لحادث سرقة على يد خادمتها السنغالية، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، تتهم فيه خادمتها بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من فيلتها الخاصة.

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وجاء في البلاغ بأن الفنانة ماجدة زكي فقدت بعض متعلقاتها الشخصية والملابس، واتهمت الخادمة السنغالية "آوه" التي تعمل لديها، وبالفعل ألقي القبض على الخادمة وبحوزتها المسروقات التي فقدتها "زكي".

لقاء الخميسي

أمام مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قدمت الفنانة لقاء الخميسي بلاغا تتهم فيه خادمتها بسرقة 3 خواتم من الألماس، من منزلها، ومن ثم فرت هاربة.

وكانت لقاء، قد أحضرت الخادمة للعمل في منزلها بمنطقة الدقي، لكنها اختفت فجأة، لتكتشف بعد ذلك سرقتها للمجوهرات، فحررت محضرا بالواقعة.

نورا

قبل 6 أعوام، تعرضت الفنانة نورا للسرقة من خادمتها، التي تقيم معها في المنزل بالشيخ زايد، حيث وضعت لها المخدر في كوب العصير، أثناء تناولها وجبة السحور.

وقبل تعرض الفنانة نورا للإغماء تمكنت من الاتصال بابنة شقيقتها مي نور الشريف، وأخبرتها بما حدث بأن خادمتها وضعت لها المخدر في العصير، وسرقت مبلغا ماليا وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

تلقى وقتها اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة آنذاك، بلاغا من قسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بسرقة الفنانة نورا على يد خادمتها، وأفادت التحريات، التي أجراها المقدم محمد علي، رئيس مباحث قسم الشيخ زايد آنذاك، بأن الخادمة اشترت عقارا مخدرا من صيدلية قريبة من منزل الفنانة، ووضعته بالعصير.

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