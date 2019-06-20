"نهى" ترفع دعوى خلع ضد زوجها: "عاجز جنسيا وسرق ذهبي"

بعد 3 أشهر زواج، رفعت "نهى.م"، 28 عاما، دعوي خلع ضد زوجها "مصطفى.ع"، 33 عامًا موظف حكومي، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج عن حب دام لمدة شهور قليلة، تروي "نهي" لـ "هُن" تفاصيله قائلة، "كان زميلي في الجامعة، أعجب بي من أول سنة، اتخطبنا وإحنا في الكلية، وبعد ما تخرجنا اتجوزته".

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"سرق شبكتي من غير سبب"، هذا ما سردته الفتاة بنبرة حزينة قائلة، "عقب الزواج مباشرة، اكتشفت أن زوجي (عاجز جنسيا)، وبالرغم من ذلك ارتضيت بالأمر، لأني بحبه، وبعد 3 شهور زواج، أصيبت أمي بكسر في القدم، مما اضطرني للإقامه معها حتى تتماثل في الشفاء، وعندما عدُت إلي منزلي، اكتشفت سرقة لمصوغات الذهبية، فواجهت زوجي فاعترف".

طلبت الفتاة العشرينية الطلاق لكنه رفض، فرفعت دعوى خلع برقم 688 لسنة 2019، قسم شرطة التجمع الخامس، وبالفعل بالكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من مرض نفسي ناتج عن عدم قدرته على الحياة الزوجية كأي شخص عادي.

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