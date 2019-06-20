نشرت الفنانة درة أحدث جلسة تصوير، خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت في الصور بإطلالة تسعيناتي أنيقة، ومكياج بسيط وعلقت على الصورة: "صور بروح التسعينيات". Advertisements وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وعلق أحد متابعيها: "دمتي متألقة"، وقالت أخرى: "ستايل اللبس يجنن". وشاركت درة، في سباق الدراما الرمضان الماضي من خلال مسلسل تونسي "المايسترو" ، ومن المقرر أن تشارك في بطولة فيلم "يوم مصري"، المقرر عرضه هذا العام، ويشاركها في البطولة خالد النبوي، وحنان مطاوع. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درة بالأحمر في أحدث جلسة تصوير: صور بروح التسعينيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.