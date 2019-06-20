"الدنيا صغيرة".. الطفل زين يلتقي أحد محاربي السرطان: "كونوا سندا لبعضكم"

نشرت الصفحة الرسمية للطفل زين يوسف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمع الطفل محارب السرطان، مع أسرته أثناء احتفاله بعيد الأب.

وأوضحت الصفحة الرسمية آخر التطورات الصحية التي يمر بها الطفل زين: "بنستمتع بكل لحظة ربنا مّن علينا بيها برا المستشفى ومع بعض.. الصورة دى من احتفالنا بتامر، في عيد الأب الويك إند اللي فات.. زين الحمد لله كويس بالرغم من صعوبة السنة بين العلاج والمرض، خلص المدرسة وبدأنا إجازة الصيف.. النقطة اللي ظهرت على دراعه لسة موجودة بس مفيش أي علامات تانية وده يخلينا نتنفس شوية لحد مواعيد السكانز (التحاليل والإشاعات الدورية) في يوليو إن شاء الله".

وذكرت الصفحة الرسمية عن إحدى المواقف الإيجابية، التي رأواها خلال قضائهم فترة الإجازة، "فيه بقا حدوتة حلوة وحاجة حصلت في الويك إند، وإحنا خارجين مع صحابنا بنحتفل بعيد الأب عدت أسرة واتعرفوا علينا وعرفونا بنفسهم.. ابنهم كان معاهم واكتشفنا إنه محارب سرطان ومتعافي الحمد لله، كانوا بعتولنا من كذا سنة (بيجيلنا رسايل وإيميلات يومية وبنحاول على قد ما نقدر نرد ونساعد بأي حاجة نعرفها) طلع بقا إننا اتكلمنا وسمعنا قصة ابنهم اللى عيي وهم متابعين قصة زين".

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وتابعت الصفحة الرسمية عن الموقف، "مش بس كدة دي أختهم -خالة الولد- طلعت بتساعد وتتبرع للمؤسسة الخيرية اللي أسسناها هنا في كاليفورنيا لمساعدة أطفال السرطان وهم أصلا مكانوش يعرفوا.. وقفنا كلنا نربط الأحداث ببعض ومتثبتين من جمال ربنا في ربط الناس ببعض فى الخير.. انشروا الخير لو تقدروا مهما كانت صعوبة اللي بتمروا بيه متعرفوش مين محتاج كلمة حلوة ولا أنتو امتى حتحتاجوا دعاء حد يفرحكوا ويسندكوا.. الدنيا صغيرة قوي وكل واحد فينا شايل اختبار أو حاجة صعبة.. كونوا لبعض سند.. الكلمة الطيبة دوا.. شكرا لدعائكوا لزين، رجاء متبطلوش".

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