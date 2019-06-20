المسدس الذي انتحر به فان جوخ نفسه يباع بمبلغ خيالي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقيم مزاد في العاصمة الفرنسية باريس، لبيع المسدس الذي يُعتقد أن الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ، كان قد استخدمه في الانتحار بفرنسا في عام 1890، بمبلغ 130 ألف يورو أي ما يعادل (حوالي 145700 دولار).
فان جوخ، يعتقد أنه أطلق النار من المسدس على صدره بعد سنوات عانى فيها متاعب نفسية.
المسدس من نوع “لوفوشو” ويعلوه الصدأ، وهناك جزء مفقود من مقبضه، وحصل عليه مشتر مجهول الهوية شارك في المزاد عبر الهاتف، ودفع فيه أكثر من مثلي أعلى سعر قدره الخبراء في درو للمزادات.
فان جوخ كان قد عاني من نوبات من الاضطراب العقلي، واكتئاب حاد خلال حياته، وانعكست معاناته كثيرا على فنه.. كما أنه من المعروف عنه أيضا أنه قطع جزءا من أذنه اليسرى بشفرة حلاقة أثناء جدال مع زميله الفنان بول غوغان.
وتوفي فان غوخ في أوفير شيرواز قرب باريس في يوليو 1890 وعمره 37 عاما فقط، بعد مرور أكثر من يومين على إطلاقه النار على صدره في حقل قمح كان قد رسمه سابقا.
وبدأ البحث عن المسدس في اليوم التالي لوفاته لكن لم يُعثر عليه إلا في الستينيات نفس الحقل ذاته، وعثر عليه مزارع ثم انتهى به المطاف في حوزة امرأة أصبح ابنها هو البائع.
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