بالصور| قبل شيماء سيف.. فنانات لاحقتهن شائعة الإصابة بالسرطان

"كنت بتصدم وبعيط وحاجات كده كبيرة".. تلك إجابة الفنانة شيماء سيف، عقب سؤالها عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الثدي، في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي"، والتي أثارت جدلًا واسعًا، لـتنفى الفنانة الشابة الأمر، "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون دون قصد"، عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام".

شيماء السيف ليست الفنانة الأولى التي لاحقتها شائعة الإصابة السرطان خلال السنوات الماضية، ما تسبب ما إصدار نفي بعضهن ذلك النبأ عبر مناصتهم الإلكترونية، أو توضيح أحد المقربين منهم حقيقة الإصابة.

وفيما يلي أبرز الفنانات اللاتي نفين شائعة إصابتهن بأنماط متباينة من السرطان:-

هيفاء وهبي

أثارت تغريدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل منذ أسابيع، قائلة: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء"، وسط تكهنات البعض بإصابتها بالسرطان.

وبدره، نفى الملحن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، عبر "تويتر": "كانسر إيه بعد الشر عليها"، ردا على تساؤل حول إصابة هيفاء بالسرطان.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، عن إصابة "هيفاء" بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" و"إنستجرام"، قائلا: "مع الأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

وأعلنت الفنانة اللبنانية مغادرتها المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها لمتابعيها حتى الآن، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

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ميريام فارس

ونفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إصابتها بالسرطان، في بيان نشرته على "تويتر"، تضمن أنها مصابة بمرض دقيق لم تكشف عنه، مضيفة أنها بحاجة إلى وقت للشفاء منه، شاكرة الجمهور والناس على دعواتهم بالشفاء العاجل لها، العام الماضي.

دينا هارون

أصدرت شقيقة الفنانة السورية دينا هارون، بيانا، عبر حسابها على "فيس بوك"، نفت خلاله الأنباء المتداولة عن إصابة شقيقتها بسرطان في المعدة ودخولها في غيبوبة، منذ 9 أشهر.

وأوضحت أن "هارون" محتجزة في العناية المركزة، بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والأمعاء، مطالبة من جمهورها الدعاء لها.

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