ياسمين صبري تقف على رأسها.. فلماذا؟

أثارت الفنانة الشابة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا، عقب انتشار صورتها مؤخرًا، داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تمارس شكل من أشكال اليوجا، بالوقوف على الرأس.

هذه الحركة تفاعل معها متابعيها، مشيدين برشاقتها، وقدرتها على ممارسة الرياضات الشاقة.

ويرصد "هُن" فوائد رياضة الوقوف على الرأس صحيًا، حسبما أوردها "دويتشه فيله"

تقوية الذاكرة:

يساعد الوقوف على الرأس في تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الرأس، الأمر الذي يساعد على تحسين قدراته وضخ الدم إلى أعضاء الجسم، بشكل جيد، مما يزيد من نشاط الجسد، ويحسن أداءه.

تقليل القلق والتوتر:

يعد الوقوف على الرأس واحدا من الحيل السريعة للتخلص من التوتر، وخفض مشاعر القلق.

Advertisements

الشعور بالسعادة:

يؤدي زيادة تدفق الدم في الدماغ، إلى تحفيز الغدة الكظرية، التي تفرز بعض الهرمونات المُخففة من الاكتئاب.

تقوية العضلات:

الوقوف على اليدين عادًة بحاجة إلى قوة عضلية، خاصة في منطقي الكتفين والذراعين لتحمل وزن الجسم، الأمر الذي يساعد عليه شد الذراعين، مما يقوي العضلات، الموجودة بها وبالكتفين.

تخلص من تورم القدمين:

عادًة ما يؤدي الوقوف، والجلوس لفترات طويلة إلى احتباس السوائل في الساقين والقدمين، الأمر المسبب لتورم تلك الاجزاء، ويساعد الوقوف على الرأس، إلى توزيع تلك السوائل المُحتبسة.

تحسين الدورة الدموية:

يساعد الوقوف على الرأس، في ضخ الدماء للدماغ، الأمر الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية.

​