فى إطار الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي، أجرت الإعلامية مفيدة شيحة، اليوم، زيارة لمستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان. وتفقدت "شيحة" أرجاء المستشفى لرصد آخر التطورات الموجودة بها، فضلًا عن حرصها على التقاط الصور التذكارية مع محاربات المرض. Advertisements وشاهدت الإعلامية فيلمًا تسجيليًا عن نشأة المستشفى وتطورها وأبرز الزيارات التي أجراها المشاهير والفنانين ونجوم المجتمع مؤخرا. وأوضحت الإعلامية أن هذا الصرح يساعد العديد من السيدات في استعاة صحتهن، وعلاج السرطان، خاصة أنه بالمجان، قائلة: "التكلفة العلاجية لمرض السرطان أمر قد يشغل المريضة أكثر من متاعب المرض نفسها". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مفيدة شيحة في زيارة داخل مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.