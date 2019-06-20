وفاء عامر: عشت أحداثا أكبر من سني بكثير.. "بشعر  إني عندي 150 سنة"

قالت الفنانة وفاء عامر إنها عاشت أحداثًا أكبر من سنها بكثير، حيث أحيانًا تشعر أنها تبلغ من العمر 150 سنة، مازحة: "لما أكون عندي 150 سنة وأنا بالشكل ده يبقى كرم من عند ربنا أوي"، وذلك خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية منى عبدالغني.

وأضافت "عامر" أن وفاة والدها هو من أشعرها أنها تبلغ من العمر 150 سنة، "موت الأب بيكسر الظهر، ووجع الفراق مش بينتهي، كان وقت وفاة بابا كان عندي تقريبا 31 سنة، أيوة كنت بدلع عليه أوي بس في الآخر بلاقية السند"، داعية لزوجها على الهواء بسبب وقوفه معها في أوقات شدتها: "ربنا يخليك ويبارك فيك ويطول عمرك يا رب".

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وأشارت إلى أنها لا تُحب المسكنات في مواجهة المشكلات، مضيفة: "بحب أواجه على طول، البنى آدم كل ما يكبر بيكون صادق جدًا في مواجهة مشكلاته وأوجاعه".

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