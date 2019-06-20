الامارات | «منتدى فيس بوك» يناقش مستقبل صناعة الأخبار وسُبل التطوير

شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى فيس بوك» يناقش مستقبل صناعة الأخبار وسُبل التطوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء وصنّاع قرار مشاركون ضمن فعاليات «منتدى فيس بوك للأخبار»، الذي نظمه نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع «فيس بوك»، أن مستقبل صناعة الأخبار في العالم يمر بمجموعة من التحديات، في ظل الفرص التي فرضتها وسائل الاتصال الحديثة، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى دراسة السُبل الكفيلة بضمان استمرارية تدفق المعلومات الصحيحة وذات الجدوى والفائدة للمجتمع، وطرق مواجهة أساليب التضليل الإعلامي، التي سادت خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب كيفية الحصول على المصادر الموثوقة، وذلك بحضور ومشاركة 200 إعلامي وصحافي ومجموعة من الناشرين ومنتجي المحتوى ولفيف من المثقفين والأكاديميين.

وركّزت جلسات ونقاشات المنتدى على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل صناعة الأخبار، في مقدمتها جلسة حوارية عقدت مع مدير شراكات الأخبار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جيسبر دوب، وأدارها مصطفى الراوي، من صحيفة «ذا ناشيونال»، سلطت الضوء على المعايير التي تضمن لـ«فيس بوك» أن تكون منصة ليست للتسلية فقط، بل منصة مفيدة للمستخدمين، من خلال تشجيع التواصل المفيد بينهم بدلاً من الاستهلاك السلبي للمحتوى على المنصة.

وعقدت جلسة أخرى تحت عنوان «تغذية الأخبار والنزاهة»، ناقشت سُبل جعل المستخدمين قادرين على التعرف إلى الأخبار المضللة بمجرد قراءتها، وجلسة «معايير المجتمع في قياس تأثير الأخبار»، وجلسة «كيف تبني مجتمع على فيس بوك»، وجلسة «أهمية تدقيق الحقائق»، وجلسة «إنستغرام وغرف الأخبار»، إضافة إلى مناقشة قضايا أخرى تتعلق بتعزيز المجتمعات، من خلال تيسير ربط الناس بالصحافة الهادفة، وبناء المجتمعات من خلال الأخبار.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد: «صناعة الأخبار في العالم مرت بالعديد من مراحل التطور، بما وفرته التقنيات الجديدة من تقدم لغرف ومنتجي الأخبار، ومن خلال تعاوننا مع (فيس بوك) في تنظيم (منتدى فيس بوك للأخبار)، نواصل في نادي دبي للصحافة العمل على تعزيز حوار مهني يتناول واقع الصحافة والإعلام محلياً وعربياً من أكثر من زاوية».

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وأضافت: «جلسات المنتدى وما اتاحته للحضور من نقاشات بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين عن رسم ملامح صناعة الأخبار في (فيس بوك) والمنصات التابعة لها، من شأنها زيادة مساحة التأثير الإيجابي للأخبار المنتجة على منصات التواصل الاجتماعي ومصادرها المختلفة».

وأعربت عن خالص التقدير لـ«فيس بوك»، لما تقدمه من دعم وجهود من ناحية صناعة المحتوى، ومكافحة الأخبار الكاذبة، مؤكدة أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في تدريب الصحافيين ومحترفي صناعة المحتوى وطلاب قطاع الإعلام، على كيفية إنتاج المحتوى، من خلال منظور صحافي متطور، يكفل رفع مستوى العاملين في هذا المجال بأسلوب وأدوات صحافية فاعلة.

وقال مسؤول الشراكات الإعلامية في «فيس بوك» و«إنستغرام» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، فارس العقاد: «إن الموضوعات التي طرحت على طاولة نقاش المنتدى، عبر جلساته المختلفة، بمشاركة جميع المعنيين بإنتاج وصناعة المحتوى الإخباري، ناقش العديد من الموضوعات المهمة والمؤثرة في توقيتها، ويسعدنا تعاوننا مع نادي دبي للصحافة في مشروع (فيس بوك للصحافة)».

وأضاف: «هدفنا من هذا الحدث هو المساعدة في تدريب أكثر من 200 صحافي وطالب ومهني إعلامي، على سرد المحتوى المرئي ومهارات مشاركة الجمهور، إلى جانب كيفية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت»، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بمنتجات منصة «فيس بوك»، والحلول التي تقدمها لمساعدة الصحافيين على فهم الأدوات المختلفة، التي يمكن استخدامها للوصول إلى الجمهور.