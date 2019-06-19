مقرر القومي للسكان: مصر تستورد 2 مليون "لولب"سنويا

شدد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، أثناء مناقشة تقييم الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، على أهمية تصنيع وسائل منع الحمل محلياً.

وسأل طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن سبب استيراد وسيلة "اللولب" التي تُستخدم لمنع الحمل من الخارج، في حين يُمكن إنشاء مصنع لإنتاجة محلياً.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية تقديم خدمة المشورة بشكل قوي داخل الوحدات الصحية المختلفة للسيدات، حول وسيلة منع الحمل المناسبة لها من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، متابعاً: "هناك حالات يُفضل فيها للسيدة استخدام اللولب، وحالات أخرى يفضل الحبوب، ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية أو العمرية".

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وشدد الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، على أهمية الحاجة إلى التصنيع المحلي لهذه الوسائل، لا سيما أن مصر تستورد سنوياً نحو 2 مليون لولب، فيما يجري تصنيع جزء من أقراص منع الحمل داخليا والجزء الثاني يجري استيراده، لافتاً إلى أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل مهم، ولا يضعنا تحت رحمه التغيرات في "الدولار"، على حد قوله.

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