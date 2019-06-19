شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإحدى الجمل التعبيرية عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ونشرت "عبد العزيز" صورة مدون عليها: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل.. بل خُلقت امرأة لتنجبك وتربيك لتصبح رجلا فلا تكابر برجولتك على النساء فالتي علمتك الرجولة امرأة". صور ياسمين عبد العزيز بأزياء محتشمة في أحدث فوتو سيشن: ملكة جمال المجرات Advertisements وعلقت الفنانة زينة على منشور "عبدالعزيز" موافقة على ما تقوله: "أحسنتي القول يا عمُنا". كما أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تلقت تعليقات متابعيها: "الله عليكي" "أحسنتي القول" "كلك ذوق والله". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز: لم تُخلق المرأة ليكسرها رجل.. وزينة: أحسنتِ القول يا عمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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