مكياج ناعم للبشرة السمراء من وحي إيفا لونغوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 07:41 مساءً - تتمتع النجمة السمراء إيفا لونغوريا بملامح جذابة ولافتة وبسحنة نقيّة تتيح لها فرصة الحصول على مكياج ناجح. كما أن إيفا تُحسن اختيار ألوان وأساليب المكياج التي تليق بها. فإذا كنت صاحبة بشرة سمراء وترغبين في الحصول على مكياج ناعم يليق بمختلف المناسبات، إليك بعض الخطوات التي تتّبعها إيفا لونغوريا لتحصل على مكياج ناجح.



تحضير البشرة

تتمتع إيفا لونغوريا ببشرة نقية وناعمة خاصة أنها تحرص على ترطيبها بشكل دائم، وهي خطوة أساسية لنجاح المكياج. ولأن بشرتها تميل إلى اللون الأسمر، تختار إيفا كريم أساس قريب من لونها الطبيعي كي لا تبدو ملامح وجهها داكنة.

Dior Nude Air

أما بالنسبة إلى البلاش، فهي تميل إلى اختيار درجات البرونز إنما الفاتحة منها. وقد تختار أن تمزج عدة ألوان بلمسة واحدة، تجمع بين درجات البرونز والزهري والبرتقال.

Voyage de CHANEL



مكياج العينين

لعلّ مكياج عينيها هو الأبرز، حيث أن شكلهما اللوزي يسمح لها بالإبداع في إظهار جمالهما. وقبل البدء بأي خطوة من تطبيق مكياج عينيها، تضع إيفا برايمر خاصاً بالعينين على جفنها العلوي، يوحّد لون البشرة ويحضّرها لاستقبال الظلال، كما أنه يساعد على تثبيت مكياج العيون بحيث يبقى لوقت أطول.

Urban Decay Primer





لأنها تتمتع بلون عينين بني داكن، تختار إيفا ظلال العيون بلوحة ألوان ترابية- نارية، تجمع بين درجات البرتقالي والنحاسي والبني مع لمسة بسيطة من اللون الأسود لإضفاء بعض الغموض إليهما. هذا المزيج من الألوان يزيد من جاذبية نظراتها ويتناسب مع لون بشرتها وعينيها وشعرها في الوقت نفسه.

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Nars Skin Deep Eye Palette



أما رموشها فتزيد من كثافتها وطولها من خلال اختيار ماسكرا بتركيبة غنيّة وباللون الأسود الكاحل، ما يجعل مكياج عينيها يبدو ساحراً. فللرموش تأثير كبير في إكمال مكياج العينين ونجاحه.

Lancôme Monsieur Big





وكلمسة نهائية جذابة، تضع إيفا خطاً من الظلال النحاسية بتركيبة الغليتر مباشرة تحت جفنيها السفليين لتنير مكياج عينيها وتلفت الأنظار إليهما.

Glitter&Glow Liquid Eye Shadow



أحمر الشفاه

مع مكياج عينين يعتمد على ظلال ترابية ونارية، تدرك إيفا بأن أفضل خيار للحصول على ملامح جذابة وناعمة في الوقت نفسه، هو اعتماد أحمر شفاه بتركيبة الغلوس الشفافة أو بدرجات البيج. فأي لون آخر قد تختاره قد يُفسد مكياجها الهادئ ويجعله يبدو صاخباً.

MAC Lipglass

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