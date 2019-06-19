زبدة الشيا... فوائدها وأضرارها ودورها في تبييض البشرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 07:41 مساءً - باتت فوائد زبدة الشيا أشهر من أن تغيب عن روتين العناية ببشرتك. حتى أنها أصبحت تشكّل أحد المكوّنات الأساسية في مستحضرات العناية بالشعر والبشرة. فما هي فوائد زبدة الشيا وهل من أضرار لها؟
فوائد زبدة الشيا
1- بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون الطبيعية، تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وحمايتها من التشقّق والمشاكل التي تنتج من جفافها.
2- بفضل احتوائها على أحماض دهنية كحمض الأوليك وحمض الستياريك وحمض اللينوليك وغيرها، تساعدك زبدة الشيا في معالجة مشكلة حب الشباب.
3- تملك زبدة الشيا خصائص مضادة للالتهابات ما يمنحها القدرة على مكافحة التهابات الجلد وحمايتها من العوامل الخارجية المؤثرة بصحتها.
4- تعزّز زبدة الشيا عملية إنتاج الكولاجين ما يجعلها عنصراً فعالاً في محاربة أعراض الشيخوخة من ترهل للبشرة وتجاعيد وجفاف...
5- تحتوي زبدة الشيا على الفيتامين A وE وهما نوعان من الفيتامينات ذات خصائص مضادة للأكسدة يساعدان في محاربة الجذور الحرة المضرّة بالبشرة.
أضرار زبدة الشيا
على الرغم من فوائدها التي لا تُحصى، وعلى الرغم من أن معظم العلامات التجارية باتت تُدخلها في تركيبة مستحضراتها التجميلية، يبقى هناك بعض المحاذير من استخدام زبدة الشيا. فهذا المكوّن المستخرج من شحرة الكاريت الأفريقية، قد يُسبّب أعراض حساسية لكثير من الأشخاص الذين يعانون مشكلة مع الجوز. لذا يجب أن تستشيري اختصاصي في مجال العناية بالبشرة قبل اللجوء إلى استخدام زبدة الشيا للتأكد من أنها لن تؤذي بشرتك.
خلطة لتبييض البشرة من زبدة الشيا
بالإضافة إلى دورها في ترطيب البشرة من الأعماق وتغذيتها، تساعد زبدة الشيا في تبييض البشرة، وفي ما يأتي خلطة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم.
ذوّبي ملعقة من زبدة الشيا في حمام مائي وأضيفي إليها ملعقة من زيت جوز الهند وزيت اللوز والنشا وزبدة الفستق. ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي ودعيه يعمل حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس. أضيفي إلى المزيج ملعقة من السكر الناعم، واستخدميه لفرك جسمك مع بعض الحركات الدائرية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية. اتركي جسمك منقوعاً بالمزيد لمدة دقيقتين قبل أن تغسليه بالماء الفاتر وتضعي الزيت العطري الذي تريدينه لتمنحي بشرتك ملمساً ناعماً ورائحة زكية.
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