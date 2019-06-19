أفضل خلطات تبييض المنطقة المحيطة بالظفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 07:41 مساءً - يعاني البعض من النساء من اسمرار المنطقة المحيطة بالظفر، وهذا الأمر ينعكس سلباً على جمال اليدين والأظافر معاً، وبالتالي فإنه يعدّ مشكلة جمالية يجب التخلص منها ومعالجتها في وقت سريع. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض المنطقة المحيطة بالظفر، لكي تنعمي بأظافر متألقة ويدين مشرقتين.

تبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



خلطة الليمون وزيت اللوز

في وعاء ذي قعر عميق، قومي بخلط ربع كوب من عصير الليمون الحامض مع بضع قطرات من زيت اللوز الحلو ونصف كوب من المياه الدافئة. حركي الخليط جيداً وضعي يديك فيه واتركيهما لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي يديك جيداً بالماء الدافئ. علماً أن الليمون الحامض معروف بقدرته الكبيرة على تبييض البشرة، أما زيت اللوز الحلو فيساهم في تقوية الأظافر وتفتيح لون اليدين.

خلطات لتفتيح المنطقة المحيطة بالظفر



خلطة النشا وزيت جوز الهند

اخلطي ملعقتين كبيرتين من النشا مع كمية كافية من زيت جوز الهند، بحيث تحصلين على قوام كريمي سميك. من ثم، قومي بتوزيع الخليط على المنطقة المحيطة بأظافرك كافة واتركيه عليها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي يديك بالماء البارد. فالنشا وزيت جوز الهند يعملان معاً على تفتيح المنطقة المحيطة بالظفر وإزالة الاسمرار والتصبغات الموجودة على اليدين.



خلطة ماء الورد

يشتمل ماء الورد على مواد تساهم في تبييض وتفتيح لون الجلد، لذلك قومي دورياً بوضع كوب من ماء الورد في إناء عميق، وانقعي يديك فيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي يديك بالمياه الدافئة ورطبيهما بكريم الترطيب الملائم.

العناية بالأظافر



خطوات ضرورية لتفتيح المنطقة المحيطة بالظفر

إضافة الى الخلطات الطبيعية، من الضروري أن تتبعي بعض الخطوات الأساسية التي تساهم في تفتيح المنطقة المحيطة بالظفر والحفاظ على مظهر متألق لليدين والأظافر، في مقدمها التخلص من الجلد الميت من خلال نقع اليدين بالماء الفاتر وإزالة الجلد الميت المحيط بمنطقة الظفر. ثانياً، أزيلي كافة أثار طلاء الأظافر قبل وضع المناكير، وذلك منعاً لتراكم الشوائب وتشكُّل طبقة سميكة تؤدي الى اسوداد البشرة. أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في تقشير المنطقة المحيطة بالظفر، باستخدام الكريمات المقشرة التي تعمل على إزالة الطبقة الجلدية السوداء والمساعدة على تجديد الخلايا.

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