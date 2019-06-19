بالصور| زفاف سيرجيو راموس وصديقته بحضور أبنائهما الثلاثة

شاركت المذيعة بيلار روبيو عبر حسابها على "إنستجرام"، جلسة تصوير حفل زفافها على صديقها المدافع الدولي الإسباني، ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس.

تألقت "بيلار" بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد، تميز بعدة نقوش وفتحة صدر، وهو طويل ودون أكمان، مع طرحة طويلة من الشيفون، ممسكة بـ"بوكية" ورد أسود اللون، فيما أطل زوجها ببدلة كلاسيكية زرقاء.

وظهر أبناء "بيلار" و"راموس" الثلاثة ببدل متشابه قاتمة اللون، تشبه تلك التي أطل بها والدهم في إحدى صور "فوتو سيشن".

بالصور راموس يستقبل عروسه بـ"قُبلة" في حفل الزفاف

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية قبل أيام، وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

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