تفاصيل الحالة الصحية لضحية عاطل رفض الإنفاق على أولاده: كسور وتجمعات دموية

روى الدكتور عبدالناصر الجمل مدير مستشفى بركة السبع العام، تفاصيل جديدة في الحادث الذي شهدته محكمة الأسرة في بركة السبع بالمنوفية، حيث ألقى رجل بزوجته الحامل من شرفة الطابق الثالث في المحكمة، لرفضها أخذ أولادهما والإنفاق عليهم.

أوضح الطبيب لـ"هن" أنّ الزوجة "شيماء" جاءت إلى المستشفى في كامل وعيها عقب إلقائها من نافذة المحكمة، وأوضحت تقارير الكشف الطبي أنّها تعاني من كسر في فقرات الظهر "الخامسة والسادسة"، وكسر في عظام الحوض، وتجمع دموي بسيط خلف المشيمة.

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ورجح مدير مستشفي بركة السبع العام، أنّ تكون الزوجة سقطت من شرفة المحكمة وهي "مربعة رجلها"، وزاد: "نتابع حالتها باستمرار للاطمئنان على حالة الجنين في شهره الثالث".

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وألقى رجل بزوجته من نافذة محكمة الأسرة في بركة السبع، مساء أمس الأول، وسط ذهول الحاضرين، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب عدم استجابتها له بأخذ أولادهما والإنفاق عليهم، لعدم قدرتها على تحمل مسؤوليتهم وحدها،وتحرر محضر بالواقعة برقم 8698 لسنة 2019، وعرض الزوج على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجّهت له تهمة الشروع في قتل زوجته.

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