الجاذبية عنوان موضة النظارات الشمسية في 2019

لا تقتصر أهمية النظارة الشمسية على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل إنها تعد أيضا قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة نهائية على المظهر.

وقالت كيرستين كروشينسكي، من جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية، إن الجاذبية تمثل عنوان موضة النظارات الشمسية في صيف 2019؛ حيث تخطف النظارات الأنظار إليها بأحجامها الكبيرة وعدساتها الملونة، وأوضحت أن النظارة الشمسية تطل هذا الموسم بحجم XXL، وتُعرف هذا الموديلات باسم “Shield”؛ حيث تشتمل النظارة على عدسات من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعا عصريا للغاية.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن النظارة الشمسية تتألق هذا الصيف بأشكال هندسية كالدائرة والمثلث والمربع، مشيرا إلى أن الموديلات ذات الشكل المسدس تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.

ألوان زاهية

وفيما يتعلق بالألوان، أوضحت كروشينسكي أن عدسات النظارات الشمسية تتألق هذا الصيف بألوان زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري والبنفسجي والأخضر الليموني والمرجاني، وأشارت إلى أن هذا الصيف يشهد رواجا كبيرا للأطر البيضاء، والتي تتناغم مع عدسات ذات ألوان كلاسيكية. ولإطلالة أكثر جاذبية تعانق الأطر البيضاء أذرع ملونة

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وأردفت الخبيرة الألمانية أن الموديلات الرجالي تكتسي هذا الصيف بالدرجات الترابية كالبني والزيتوني والأخضر الداكن، والتي تتمتع بطابع هادئ ورزين.

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