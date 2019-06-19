الأشقر الخوخي يزيّن شعرك في صيف 2019

أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن الأشقر الخوخي "Peach Blonde" يتربع على عرش ألوان الشعر في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة متلألئة تأسر الألباب. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأشقر الخوخي عبارة عن مزيج من البرتقالي والوردي مع درجات لونية بين المرجاني والكراميل تبعا لدرجة كثافة اللون. وأضافت "Elle" أن الشعر المتلألئ بالأشقر الخوخي يمنح الوجنات مظهرا مشرقا ومتوهجا يشع نضارة وحيوية؛ حيث يبدو الوجه كما لو كان محاطا بإطار من الذهب الوردي. Advertisements قد يهمك أيضا: تألقي في الصيف بصبغات شعر عصرية بتقنية "البلياج" صبغات لتغطية الشعر الشايب وإبراز جمال لون البشرة

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